Focus Home Interactive acquista lo studio Deck13

Focus Home Interactive ha annunciato l’acquisizione dello studio tedesco Deck13 Interactive, team che ha sviluppato giochi come The Surge, The Surge 2 (entrambi pubblicati proprio dal publisher francese) e Lords of the Fallen. In un comunicato stampa, la società ha dichiarato di aver acquisito il 100% del capitale sociale di Deck13, il che conferisce loro la piena proprietà dello studio, tutto le sue IP, nonché l’iniziativa editoriale dei titoli indipendenti di Deck13, che Focus Home intende sfruttare per “esplorare nuove opportunità”. L’accordo ha visto l’acquisizione di Deck13 per un totale di 7,1 milioni di €.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto al team di Deck13 e non vediamo l’ora di lavorare insieme per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi”, ha dichiarato Jürgen Goeldner, presidente di Focus Home Interactive. “Questa acquisizione segna una pietra miliare per la nostra crescita e rafforzerà il nostro modello di business”.

“Sono lieto di annunciare che Deck13 è ora parte di Focus Home Interactive”, ha dichiarato Jan Klose, management director e co-fondatore di Deck13. “Le nostre aziende collaborano con successo dal 2011, sviluppando titoli premiati come The Surge. Non vediamo l’ora di sfruttare le incredibili capacità di Focus Home Interactive per sviluppare nuovi successi. ”