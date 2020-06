F1 2020: ecco il nuovo Spot TV del titolo

Codemasters ha rivelato oggi lo spot TV di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA Formula One World Championship 2020. Con “Champion” di Bishop Briggs e Tom Morello, il trailer andrà in onda su piattaforme lineari e digitali in tempo per l’inizio della nuova stagione 2020 parallelamente al lancio del gioco. L’adrenalinico spot accompagna i giocatori in un viaggio attraverso le entusiasmanti innovazioni e feature di F1 2020. Si apre con il Mio Team, la nuova funzionalità pilota-manager che consentirà ai giocatori di creare il proprio team e schierarsi sulla griglia contro i dieci team di Formula 1.

Celebrando il pilota di F1 più grande e di maggior successo di tutti i tempi, la Deluxe Schumacher Edition permetterà ai giocatori di guidare nei panni di Michael in quattro delle sue auto più iconiche. Oltre alla Jordan 191, la Benetton B194, la Benetton B195 e la Ferrari F1-2000, chi acquisterà questa versione otterrà contenuti in-game esclusivi tra cui livree a tema e oggetti per la personalizzazione del pilota, tra cui una celebrazione unica sul podio. Farà il suo gradito ritorno anche lo split-screen che consentirà ai giocatori di competere fianco a fianco. Questa feature permetterà ai giocatori di sfruttare i nuovi assist di guida introdotti in tutte le modalità di gioco di quest’anno. La telecamera quindi attraversa i due nuovi circuiti, il circuito di Hanoi e il circuito di Zandvoort, prima di concludere con Mercedes e Ferrari che avanzano verso la bandiera a scacchi.

F1 2020 sarà pubblicato venerdì 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One inclusa Xbox One X, PC Windows (DVD e Steam) e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi e un accesso anticipato di tre giorni.