Cyberpunk 2077 conterrà un Easter Egg su The Witcher 3

Ieri abbiamo avuto modo di assistere al primo episodio del Night City Wire di Cyberpunk 2077, dove finalmente è tornato a mostrarsi in nuove scene il titolo targato CD Projekt RED. Oggi torniamo con una news più leggera ma che probabilmente farà sorridere i più.

Tratto dal playthrough dei colleghi di GameSpot, si è venuto a sapere che, giocando con il background della Corporazione nella quale V, il protagonista che lavora per la megacorporazione Arasaka, avrà nel suo studio, precisamente sulla scrivania, una rivista di retrogaming che avrà come protagonista niente meno che The Witcher 3 Wild Hunt, messo in bella vista come “Gioco del mese” e, sulla copertina, l’immagine di Ciri.

Un aneddoto particolarmente interessante e non privo di curiosià che i giocatori di The Witcher 3 ricorderanno, è quello di Ciri che visita altre dimensioni, tra cui una possibile location descritta proprio come la Night City di Cyberpunk 2077, tanto per ricambiare il favore tra i titoli, insomma.

A questo punto, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 Novembre per Xbox One, Playstation 4 e PC. Non mancate di leggere l’articolo sull’anime che prende piede nell’universo del nuovo titolo della casa polacca, in uscita nel 2022.