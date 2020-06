Conan Chop Chop rimandato ad un generico 2020

Il publisher Funcom e lo studio Mighty Kingdom hanno purtroppo ulteriormente posticipato il titolo action adventure per 4 giocatori Conan Chop Chop ad un generico 2020 “per permettere ulteriore sviluppo”. Sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam al lancio. Qui sotto è possibile leggere una descrizione presa dalla pagina Steam.

L’infido stregone Thoth-Amon ha stabilito un piano per far risorgere l’antico male Xaltotun. Se dovesse aver successo, condannerà il mondo ad un’eternità di oscurità e schiavitù. Solo voi potrete fermarlo e per farlo avrete bisogno di usare tutta la vostra abilità. Tutta la vostra astuzia. Dovrete invocare tutto il vostro coraggio e la vostra abilità con la spada. Dovrete… Chop Chop! Conan Chop Chop è il più epico e realistico stick figure game che abbia mai avuto luogo nel mondo di Conan il Barbaro, difatti ci saranno un sacco di gore e arti volanti. Fate attenzione poichè questo potrebbe portare a picchi di gioia e/o profanità, solitamente dipende da che lato della spada vi troviate.

Caratteristiche Chiave Da uno a quattro giocatori – Gioca da solo per l’esperienza definitiva rogue-like o porta con te i tuoi amici, online o sul divano

– Gioca da solo per l’esperienza definitiva rogue-like o porta con te i tuoi amici, online o sul divano Diventa Conan… o qualcun altro! – Nessun problema! Scegli tra un cast di cazzuti guerrieri divini e aggiungi armi e oggetti a seconda del tuo stile!

– Nessun problema! Scegli tra un cast di cazzuti guerrieri divini e aggiungi armi e oggetti a seconda del tuo stile! Parti per missioni all’insegna dell’epicità! – Stai per salvare il mondo! I mercanti hanno ancora intenzione di caricarti con i loro beni e qualche contadino potrebbe darti fastidio con qualche cosa da fare per loro. Ma non temere, per alcuni di loro ne varrà la pena

– Stai per salvare il mondo! I mercanti hanno ancora intenzione di caricarti con i loro beni e qualche contadino potrebbe darti fastidio con qualche cosa da fare per loro. Ma non temere, per alcuni di loro ne varrà la pena Esplora in ogni direzione! – Conan Chop Chop ti lascia esplorare a destra, sinistra, su e giù! Un abile giocatore potrebbe anche ritrovarsi a saltare, schivare o muoversi diagonalmente, con risultato l’esperienza finale 3D

– Conan Chop Chop ti lascia esplorare a destra, sinistra, su e giù! Un abile giocatore potrebbe anche ritrovarsi a saltare, schivare o muoversi diagonalmente, con risultato l’esperienza finale 3D Loot, loot e ancora loot! – Padroneggia la fine arte del delicato salto della testa dei tuoi nemici e trasformali in un chop suey con una spada bastarda. Conan Chop Chop contiene un’ampia varietà di armi differenti, accessori e oggetti leggendari, ognuna fatta apposta per calzare a pennello con ogni sorta di gameplay violento a cui puoi pensare

– Padroneggia la fine arte del delicato salto della testa dei tuoi nemici e trasformali in un chop suey con una spada bastarda. Conan Chop Chop contiene un’ampia varietà di armi differenti, accessori e oggetti leggendari, ognuna fatta apposta per calzare a pennello con ogni sorta di gameplay violento a cui puoi pensare Padroneggia incredibili combo – Usa la spada in tutti i lati in un gioco che ti farà chiedere per dell’ossigeno mentre osservi la pura grandezza delle tue mosse di combattimento

– Usa la spada in tutti i lati in un gioco che ti farà chiedere per dell’ossigeno mentre osservi la pura grandezza delle tue mosse di combattimento Boss spietati! – Prima di arrivare da Thoth-Amon, dovrai sconfiggere boss come Il Grande Verme di Sabbia di Koth ed Il Gigante di Ghiaccio di Vanaheim, i quali non vedono di buon occhio la tua causa. Tenteranno di distruggerti con mosse come Reflusso Lavico e Coda Frusta

– Prima di arrivare da Thoth-Amon, dovrai sconfiggere boss come Il Grande Verme di Sabbia di Koth ed Il Gigante di Ghiaccio di Vanaheim, i quali non vedono di buon occhio la tua causa. Tenteranno di distruggerti con mosse come Reflusso Lavico e Coda Frusta Infinita rigiocabilità! – Mappe completamente random e tonnellate di armi e abilità da provare per garantire che ogni nuova partita sarà completamente nuova. Sei tenuto a morire più di una volta, ma puoi sbloccare nuove armi che saranno disponibili nella prossima partita