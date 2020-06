Nova Esports collabora con Godlike Esports

L’organizzazione Esport di Hong Kong, Nova Esports, ha annunciato una partnership con Godlike Esports dell’organizzazione indiana PUBG MOBILE . Secondo l’annuncio, Nova Esports si occuperà degli stipendi dei giocatori, del supporto del campo di addestramento e fornirà alla squadra un’esposizione internazionale.

La squadra giocherà con il nome di Nova Godlike ed è stato rilasciato un nuovo logo che rappresenta entrambe le organizzazioni. Questa non è la prima volta che si vede una simile partnership nel subcontinente: a marzo il Team SoloMid ha annunciato una partnership simile con l’organizzazione indiana Entity Gaming . L’accordo ha anche visto il roster PUBG MOBILE di Entity giocare sotto il tag TSM-Entity.

Godlike di proprietà del creatore e giocatore di contenuti, Chetan ‘Kronten’ Chandgude. La squadra si è recentemente qualificata per la Stagione Zero della PUBG MOBILE World League, dopo essersi classificata terza nella fase della Lega dell’Asia Meridionale di PUBG MOBILE .

Nova Esports è un’organizzazione auto-descritta focalizzata sul mobile. Ha una presenza globale con team in Sud America, Europa e Asia. Simile a nomi come Tribe Gaming , Nova Esports è un marchio ben noto nello spazio degli Esport mobile che ha schierato roster in PUBG MOBILE, Arena of Valor , Clash Royale e Clash of Clans . L’organizzazione ha anche recentemente annunciato il suo ingresso in League of Legends con una squadra che gioca nelle Pacific Championship Series.