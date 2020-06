RESPAWN di Razer partner ufficiale di Dignitas

L’organizzazione nordamericana Dignitas ha svelato RESPAWN , il marchio di materiali di consumo di proprietà di proprietà di Razer, come ultimo partner del team.

L’accordo includerà lo sviluppo di nuovi prodotti, la produzione di contenuti sullo stile di vita e gli eventi digitali.

L’accordo include contenuti video che descrivono in dettaglio gli effetti di RESPAWN e vedranno il marchio della performance servire come partner di presentazione della serie di contenuti della League of Legends dell’organizzazione, Odyssey. Il marchio RESPAWN sarà visibile anche sulle divise e sulle maglie della squadra.

Michael Prindiville, CEO di Dignitas , ha parlato dell’affare in una versione:

La nostra maggiore attenzione alle prestazioni tecniche e allo sviluppo crea una sinergia unica con la missione principale di RESPAWN. Siamo ansiosi di iniziare a lavorare insieme per fornire ai nostri giocatori e fan contenuti creativi originali e l’energia e la concentrazione di cui hanno bisogno per esibirsi ai massimi livelli.



RESPAWN si unisce a Verizon , Champion , Raynor Gaming , Vie.gg , SIG e HyperX come partner dell’organizzazione di proprietà HBSE.

Sean Driscoll, Senior Product Marketing Evangelist presso RESPAWN , ha aggiunto: