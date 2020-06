Rise Nation si evolve e cambia logo

L’organizzazione nordamericana Rise Nation è stata rinominata, cambiando il suo logo e la sua identità in Rise .

La decisione è stata presa nel tentativo di espandere l’organizzazione a partire da una rinnovata identità e attenzione.

Come parte del marchio, Rise sta cercando di “espandere i nostri contenuti, esplorare nuove opzioni di team e consolidare la nostra piattaforma”. In coincidenza con l’annuncio, l’organizzazione ha svelato il proprio torneo Warzone che sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch di ESPN Esports.

L’organizzazione ha inoltre annunciato EGL come partner ufficiale per l’abbigliamento, lanciando una nuova linea di prodotti con il suo nuovo logo e il suo approccio al design.

Rodger Saffold, CEO di Ris e, ha parlato della decisione: