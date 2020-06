MSI annuncia l’intenzione di interrompere con il Method

Il produttore di PC, MSI ha emesso una dichiarazione pubblica in cui annuncia che sta lavorando per terminare la sua collaborazione con l’ organizzazione Method “efficace immediatamente”. Ciò segue un annuncio simile fatto ieri da CORSAIR , che ha posto fine alla sua sponsorizzazione di Method.

Dichiarazione MSI:

Sebbene negli ultimi anni abbiamo apprezzato molto la nostra collaborazione con Method, non possiamo più continuare la nostra collaborazione con loro in buona fede.

Dallo scorso fine settimana, un’ondata di accuse di cattiva condotta sessuale è stata fatta contro streamer, personale e personalità in tutto il settore degli sport e dei giochi. Tra gli accusati vi sono lo streamer e concorrente di World of Warcraft, Josh (cognome sconosciuto) che è stato rimosso da Method il 24 giugno e il co-CEO Sascha Steffens che è stato messo in congedo amministrativo non retribuito in attesa di un’indagine di terze parti lo stesso giorno.