Ghost Of Tsushima: embargo di revisione revocato dal 14 Luglio

Mentre il resto del mondo sembra avere occhi solo per The Last Of Us Part II, che nel frattempo è diventata l’esclusiva per Playstation 4 più venduta di sempre, forse faremmo meglio a non dimenticare che prima della fine dell’anno ci aspetta un altro titolo che parte da delle premesse più che buone: Ghost Of Tsushima. Anche se non possiamo stabilire con esattezza dove e come si piazzerà rispetto al titolo di Naughty Dog, possiamo farci un’idea abbastanza verosimile.

Per ora sappiamo che l’embargo di revisione per il gioco verrà sollevato pochi giorni prima del rilascio ufficiale, ovvero il 14 Luglio, come confermato da OpenCritic. Anche se il titolo è già entrato nella fase gold, quindi con ogni probabilità dovrebbe già essere in una fase molto avanzata dello sviluppo.

Vi ricordiamo infine che Ghost of Tsushima uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 17 luglio, per cui vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità.