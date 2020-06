Ross Video ospita webinar per produzione degli Esport

La società canadese di produzione video Ross Video ospiterà webinar orientati alla produzione nel settore degli Esport.

Con l’incapacità di connettersi e parlare durante eventi dal vivo, Ross Video ha preso l’iniziativa e ha risposto lanciando una serie di webinar rivolti a tutti i verticali di produzione. Con gli Esport che stanno rapidamente diventando una delle aree di competenza chiave dell’azienda, non è una sorpresa trovarlo nella gamma.

Sono previsti due webinar, che si terranno dal 7 al 9 luglio e si concentreranno sulla produzione di Esport.

Questo webinar esamina come gli Esport si sono evoluti negli ultimi decenni, passando da piccoli spazi ad arene a tutti gli effetti. Cameron Reed, responsabile dello sviluppo commerciale di Esports presso Ross Video, guiderà la sessione e divulgherà informazioni su come creare una produzione di Esport efficace.

Ci saranno due sessioni per tenere conto delle diverse regioni, con una sessione americana ed EMEA ospitata il 7 luglio alle 11:00 EDT e una sessione APAC e Oceania che seguiranno l’8 luglio alle 13:30 AEST. Registrati qui !

Il secondo webinar incentrato sugli Esport dal video di Ross vede Reed tornare al comando, ma sarà affiancato da James Dean, amministratore delegato di ESL UK, e Andrew Wagnitz, direttore della tecnologia Broadcast di Next Generation Esports. La sessione, appropriatamente intitolata “In che modo le aziende di produzione di Esport stanno facendo di più con meno”, esamina come le aziende di Esport utilizzano le apparecchiature di trasmissione in modo intelligente per ottenere di più con meno.

C’è una singola sessione per questo particolare argomento che si rivolge a quelli in America ed EMEA alle 11:00 EDT del 9 luglio. Prenota qui il tuo posto !