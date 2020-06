Riot vende skin di League of Legends per COVID-19

Alcuni dei personaggi più famosi di League of Legends stanno subendo una trasformazione a tema medico. Lo sviluppatore Riot ha rivelato una nuova iniziativa che presenta una linea di skin per il gioco di strategia, le cui vendite saranno donate a iniziative di beneficenza legate alla pandemia. La gamma include skin per tre personaggi – Akali, Shen e Kennen – insieme a varie icone, emote e altri aggiornamenti cosmetici. Ogni articolo sarà venduto singolarmente, ma è disponibile anche un pacchetto che include un’icona esclusiva.

Riot afferma che gli articoli saranno disponibili fino al 23 luglio e che il 100 percento del ricavato delle vendite andrà direttamente al braccio benefico dello sviluppatore, il Riot Games Social Impact Fund.

In una nota, Riot afferma:

Le tue donazioni sosterranno direttamente il sollievo dalla pandemia dando a medici, infermieri e altri lavoratori in prima linea le risorse di cui hanno bisogno per agire rapidamente e proteggere le persone più vulnerabili. Il denaro raccolto fornirà inoltre un aiuto finanziario fondamentale alle famiglie e alle persone che sono state colpite negativamente dal virus.

Lo sviluppatore aveva precedentemente tenuto un flusso di beneficenza della League of Legends di 48 ore per aiutare gli sforzi di COVID-19 e, ad oggi, ha donato $ 4,5 milioni alla causa.