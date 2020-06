Dying Light Hellraid: nuovo DLC confermato, ecco il trailer

Techland ha confermato la data per il nuovo DLC di Dying Light Hellraid, che vedrà la luce il 23 di Luglio, al prezzo di 9,99 dollari. Non solo, è stato anche pubblicato un nuovo trailer che mostra nel dettaglio i vari ambienti, armi e nemici in cui i giocatori si imbatteranno. Come sempre, trovate il video alla fine dell’articolo.

Il set up prevede una strana macchina arcade che appare nella Torre. Coloro che interagiscono con essa vengono trasportati in un nuovo regno misterioso e violento con nemici demoniaci da uccidere. Armi in stile medievale dominano il posatoio, offrendo una varietà di asce, martelli e spade con cui combattere.

Ogni “corsa” attraverso il dungeon contribuirà a innalzare il proprio livello di Hellraid, che può sbloccare nuove armi utilizzabili nell’open world di Harran. Si potranno anche completare le sfide per “premi aggiuntivi”. Il dungeon è giocabile da solo o con un massimo di quattro giocatori. Attenzione: i numeri e il potere dei nemici si ridimensioneranno di conseguenza.

Restate sintonizzati per maggiori dettagli sul DLC Hellraid di Dying Light quando verrà lanciato il mese prossimo per Xbox One, Playstation 4 e PC. Coloro che prenotano ora riceveranno l’accesso alla sua beta che inizia oggi e termina il 29 giugno. Anche Dying Light 2 è inoltre in fase di realizzazione, con il progetto che sembra attualmente essere arrivato alle sue fasi finali.