Torchlight III: Early Access ‘Act 3’ fuori il 30 Giugno

Il publisher Perfect World Entertainment e lo sviluppatore Echtra Games hanno rivelato “Echonok“, la posizione del terzo e ultimo atto di Torchlight III, che è attualmente disponibile per PC tramite Steam Early Access. Il nuovo atto sarà disponibile il 30 di Giugno.

Ecco una piccola overview di Echonok, tramite Perfect World Entertainment:

Echonok continua l’epica saga di frontiera di Torchlight III, sbloccando contenuti narrativi aggiuntivi, ambienti unici e una serie di impegnativi sotterranei che si riempiono fino all’orlo di nuovi boss, nemici e bottino a tema Econok. Il nuovo atto sarà disponibile il 30 giugno per tutti i giocatori di Torchlight III Early Access.

I giocatori che esplorano Echonok continueranno la loro ricerca per fermare l’incursione dei Netherim mentre saccheggiano le antiche sale dei Nani. Dopo aver sconfitto il contorto Sadista infestato dai Netherim, spetta ai coraggiosi avventurieri di Torchlight III abbattere la sua astuta sorella Veriss, che porta il Cuore del Vuoto, e con esso il potere di fondere il mondo umano e quello dei Netherim. Tuttavia, impedire lo sviluppo del piano mortale di Veriss non è una semplice ricerca da completare; i giocatori devono navigare in sicurezza sulle cime scoscese del Monte. Echonok dove i Voltura, vili e strani spazzini ibridi di macchine per uccelli, hanno fatto e difendono ferocemente le loro case.

Con il destino dell’umanità a rischio, gli avventurieri devono sfidare la nuova frontiera, hackerare e tagliare la strada per salvare i mondi umani dal malvagio Netherim una volta per tutte.