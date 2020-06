The Dark Pictures Anthology Little Hope: 8 minuti inediti di gameplay

Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato un video di 8 minuti contenente il gameplay di The Dark Pictures Anthology Little Hope, che ci aiuta a dare una prima occhiata al nuovo titolo (che ricordiamo essere stato rimandato per questo autunno). Di seguito, una piccola overview del gioco direttamente dal sito di Bandai, e il trailer alla fine dell’articolo:

Ogni nuovo gioco è influenzato da eventi del mondo reale, fatti, finzioni o leggende e presenta una storia completamente nuova, ambientazione e cast di personaggi.

Ogni nuovo gioco di The Dark Pictures Anthology offrirà una nuova esperienza horror cinematografica giocabile in modalità single e multiplayer, tra cui Shared Story giocabile con un amico online e modalità Movie Night, in cui fino a cinque giocatori possono giocare insieme off-line e pass-the-pad.

Little Hope è il secondo gioco di The Dark Pictures Anthology. Intrappolati e isolati nella città abbandonata di Little Hope, quattro studenti universitari e il loro professore devono sfuggire alle apparizioni da incubo che li perseguitano incessantemente attraverso una nebbia impenetrabile.

Key Features

Benvenuto a Little Hope: assisti a terrificanti visioni del passato, ossessionato dagli eventi delle prove di streghe di Andover del XVII secolo.

Save Your Souls: fuggi dalle apparizioni da incubo che inseguono incessantemente il tuo cast …

Non giocare da solo – Gioca online con un amico o fino a cinque amici offline, condividi la tua storia e collabora saggiamente per salvare il tuo cast … Abbandona la speranza Tutti quelli che entrano qui …