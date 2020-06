Brawl Stars: mostrato il prossimo brawl pass, Summer of Monsters

Mancano ancora 8 giorni alla fine della prima stagione, il Baazar di Tara, all’interno di Brawl Stars, e Supercell ha pubblicato il nuovo video del format Brawl Talk che mostra tutte le novità che ci saranno con il prossimo brawl pass, ovvero Summer of Monsters. In primis, è stato mostrato il brawler cromatico, Surge, con l’attacco base che è un misto tra quello di Spike e Eugenio, e con una super che lo farà aumentare di livello, fino ad un massimo di 3, diventando più forte e cambiando l’attacco. Se verrà sconfitto, perderà l’upgrade e tornerà nella forma base.

Il nuovo pass darà la possibilità di ricevere ben due skin (a differenza dell’unica nel precedente): Super Ranger Brock e Mecha Paladin Surge. Una novità sostanziale, richiesta dalla community, e che ora le reward possono essere collezionate nell’ordine che si vuole, senza dover seguire una via prestabilita. La stagione due di Brawl Stars inizierà il 6 luglio, e durerà 10 settimane. Arrivano poi le skin “true silver” e “true gold”, per i giocatori che hanno tante monete. Le argentate infatti ne costeranno 10.000, mentre quelle d’oro ben 25.000, ma per avere quella d’orata bisognerà prendere prima quella d’argento.

Da luglio saranno poi disponibili le skin “Mega Beetle Bea”, “King Crab Tick” e “Streetwear Max”. Summer of Monsters porterà poi una nuova modalità, Super City Rampage, un PvE in cui 3 brawler dovranno combattere contro un super boss, un mostro gigante che vuole distruggere la città. Compito dei giocatori sarà quello di sconfiggerlo prima, avendo due minuti di tempo.

Nel video viene poi mostrato un nuovo oggetto nella mappa, il rope fence, in cui si potrà sparare attraverso, ma non camminarci. Ritornerà poi la modalità Hot Zone, e arriverà il set di pin dedicati a Nita. Infine, la strada dei trofei è stata aggiornata fino a 50.000 e Crow ha subìto un ri-modellamento.