Azure Striker Gunvolt 3: annunciato ai Bitsummit Gaiden

Oggi è la prima giornata dei Bitsummit Gaiden, e Inti Creates ha annunciato, durante l’evento, Azure Striker Gunvolt 3, sequel della serie platform/action fantascientifica.

Vedremo un nuovo personaggio di nome Kirin, introdotto da Keiji Inafune (Mega Man) che tornerà a lavorare sul gioco con il ruolo di supervisore, insieme al regista della serie Yoshihisa Tsuda, come era successo con i precedenti due capitoli (ricordiamo che il secondo è arrivato da pochi giorni su Steam).

Il gioco è in sviluppo per Nintendo Switch, ma non è stato annunciato il periodo d’uscita. Qui sotto potete vedere il trailer, che permette di dare una prima occhiata al gioco.