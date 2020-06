Bloodstained Curse of The Moon 2: mostrato il trailer esteso e svelata la data

Pochi giorni fa, durante il New Game+ Expo, era stato annunciato Bloodstained Curse of The Moon 2, seguito del titolo uscito nel 2018. Oggi, durante i Bitsummit Gaiden, è stato pubblicato un trailer esteso, che mostra alcune novità rispetto al filmato della presentazione.

Infatti il video svela Miriam, Alfred e Gebel come personaggi giocabili (oltre ai già annunciati Zangetsu, Dominique, Robert e Hachi), e annuncia la data d’uscita: Bloodstained Curse of The Moon 2 sarà disponibile dal 10 luglio su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.