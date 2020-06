Fallout 76: data di inizio e premi della Stagione 1

Nonostante il brusco inizio, Bethesda sta finalmente muovendo i primi passi sulla giusta strada per rivitalizzare Fallout 76, il suo MMORPG basato sul noto universo post-apocalittico. Come vi abbiamo sottolineato nella sua recensione, l’espansione Wastelanders ha donato una nuova vita al titolo, introducendo nuovi elementi di gioco interessanti e migliorando la struttura di gameplay con nuove opzioni. Adesso, lo sviluppatore sta per pubblicare la sua seconda grande novità: le Stagioni, un sistema di premi e missioni che già si vede in molti altri giochi online.

La Stagione 1 di Fallout 76 avrà ufficialmente inizio il 30 giugno 2020, e porterà con sé un bel po’ di ricompense per chi deciderà di trascorrere il suo tempo libero a esplorare le terre desolate del West Virginia. Il sistema di progressione avrà la forma di un gioco da tavolo, in cui il giocatore (rappresentato da una pedina) avanza sul tabellone e riscatta i premi che incontra man mano. Questi ultimi comprendono Atomi, perk unici, potenziamenti di vario tipo, cosmetici e via dicendo. Svolgere le missioni giornaliere e settimanali consente di ottenere S.C.O.R.E. e di avanzare sul tabellone. Queste riguarderanno attività normali di gioco, come uccidere mostri o esplorare alcune aree. Se desiderate ulteriori dettagli in merito, il blog ufficiale di Fallout 76 ha un articolo dedicato interamente alla Stagione 1, che potete trovare a questo indirizzo.