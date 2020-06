Square Enix: previsto l’annuncio di nuovi titoli tra luglio e agosto

Se fossimo in un anno tradizionale dell’industria del videogioco, a quest’ora saremmo tutti riuniti a discutere delle novità dell’ultimo E3, tra i nuovi titoli annunciati e le innovazioni in arrivo. Purtroppo, quest’ultimo è stato cancellato a causa dell’emergenza per il COVID-19, e la maggior parte dei publisher ha dovuto ricorrere a eventi digitali sostitutivi come l’EA Play Live 2020 o la diretta dedicata a PlayStation 5. Square Enix, tuttavia, ha confermato di avere altri piani per quanto riguarda la sua line-up.

Nel corso dei prossimi due mesi, a partire da inizio luglio fino a fine agosto, Square Enix ha intenzione di svelare tutti gli annunci che aveva originariamente preparato per l’E3. La notizia arriva direttamente dal sito giapponese No Investment No Life, che ha riportato le dichiarazioni del publisher. Possiamo quindi aspettarci qualche novità molto interessante entro la fine dell’estate, magari qualcosa a riguardo dell’attesissimo Final Fantasy XVI – soprattutto ora che i tempi della next-gen sono maturi.