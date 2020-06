Ghost Of Tsushima: concept art mostra ambienti devastati

Tra poche settimane, più precisamente il 17 Luglio, Ghost of Tsushima di Sucker Punch arriverà nelle nostra console. Con The Last of Us Part II, questi titoli rappresentano gli ultimi grandi annunci per PlayStation 4, in un periodo che porterà all’inevitabile supremazia di PlayStation 5. Dato quello che abbiamo visto allo Sony State Of Play, non c’è da meravigliarsi se il titolo open world di azione-avventura sia già diventato un golden, il che significa che il lavoro iniziale sul progetto è ora completamente concluso e il gioco può ora iniziare a essere stampato su dischi e spediti in tutto il mondo. Nel frattempo, per approfondire meglio quello che sarà l’universo di gioco, Sucker Punch ha pubblicato alcune concept art riguardanti il titolo.

Se avete visto uno dei trailer del gioco, saprete che gli ambienti di Ghost of Tsushima sono incredibilmente sorprendenti. Dalle vaste valli, foreste lussureggianti e aspri campi di battaglia, il gioco offre agli utenti una vasta gamma di immagini che tolgono il fiato. Per mantenere quella sensazione fresca nelle nostre menti fino a quando non potremo finalmente sperimentare tutto da soli, il team artistico di Sucker Punch ha pubblicato alcuni splendidi disegni concettuali che mostrano la bellezza di Tsushima.

Vi ricordiamo che Ghost Of Tsushima richiederà 50 GB di spazio libero per essere correttamente installato su Playstation 4. Per qualsiasi altro aggiornamento, vi invitiamo a rimanere sintonizzati con noi.