Prince Of Persia: appare nuovo account su Twitter

Come sappiamo, Ubisoft ha in programma un nuovo evento per i primi di Luglio, chiamato Ubisoft Forward, organizzato per sopperire all’assenza dell’E3 di quest’anno. Anche se non abbiamo ancora idea precisa dei titoli che verranno annunciati durante l’evento, ci sono indizi che sembrerebbero portare ad un ritorno davvero importante: sembrerebbe infatti che la casa di produzione abbia registrato su Twitter un nuovo account legato nientemo che al franchise di Prince Of Persia.

L’account, che ha il nome di @PrinceOfPersia, è al momento privato e non ha alcun follower, ed a quanto pare risulterebbe creato lo scorso Maggio, il che significa che al momento non dovrebbero esserci dei grossi sviluppi in corso.

Non ci resta quindi che attendere l’evento di Luglio per ulteriori novità, che non tarderemo comunque a rivelarvi il prima possibile.