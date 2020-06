Pokemon Go: annunciato evento per il quarto anniversario

Pokemon Go, il titolo che al momento della sua uscita ha letteralmente stravolto tuto il mondo del gaming con le caratteristiche che lo trasformarono in una vera e propria moda in tutto il mondo, è arrivato al suo quarto anno di vita. E per l’occasione, ovviamente, Niantic ha programmato un evento interamente dedicato. Anzi, addirittura tre.

Questi tre eventi si terranno nelle settimane che precedono il GO Fest di quest’anno, che si svolgerà nel fine settimana del 25-26 Luglio. Il Fest di quest’anno rappresenta la prima volta in assoluto in cui i giocatori saranno in grado di giocare da casa, e ciascuno degli eventi imminenti contiene sfide speciali che, se completate, sbloccheranno più Pokemon per Pokemon GO Fest.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a cliccare sul post qui sotto, noi comunque cercheremo di aggiornarvi il prima possibile: