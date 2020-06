ANNO Mutationem: 30 minuti di gameplay

Lo studio di sviluppo ThinkingStars ha rilasciato 30 minuti di gameplay per il titolo tutt’ora in sviluppo ANNO Mutationem durante il Bitsummit Gaiden.L’action RPG di ThinkingStars è ambientato in una città futuristica il cui tema centrale è il progetto (di pura finzione) “SCP Foundation“.

I giocatori potranno esplorare le strade della metropoli e le rovine abbandonate di una enorme ed antica città, il tutto mentre combatteranno contro creature come l’SCP-682. Il titolo è in sviluppo esclusivamente su Playstation 4. Qui sotto il gameplay.