Playstation 5: possibile il Multi-Screen stando ad un nuovo brevetto

In questi giorni è stato pubblicato da Sony un nuovo brevetto, che potete trovare qui e, stando allo stesso, pare possa essere per una funzione di Multi-Screen per Playstation 5. Difatti il brevetto è denominato “Image Processing Device” e sembrerebbe dare accesso ad un “sotto-schermo” contemporaneamente a ciò che è visualizzato in primo piano (nel link fornito sopra si vede esattamente l’immagine che rende il tutto più comprensibile).

Inoltre, sempre tramite info recuperabili dal link, vi sono note a riguardo che ne descrivono il possibile funzionamento e, questo, sarebbe attribuibile alla funzione Snap di Xbox One, eliminata poi per questioni di performance. Probabilmente, grazie alla potenza delle nuove console, questa feature potrebbe essere adesso funzionale e Sony, forse, ci sta facendo un pensierino. Sapevate che Horizon Forbidden West e Resident Evil Village per PS5 sono i titoli più cercati su Google?