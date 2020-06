Tell Me Why: il titolo si mostra in una nuova clip video

Microsoft, durante il corso dell’iniziativa Pride 2020, l’account Twitter dedicato all’opera targata Dontnod Entertainment, ossia Tell Me Why, è stata protagonista di una recente clip video, la quale ci permette di osservare qualche dettaglio sulla produzione appena citata, dove quest’ultima sarà divisa complessivamente da ben 3 episodi ben distinti tra loro.

Nella clip video possiamo vedere i gemelli Tyler e Alyson Ronan, riuniti dopo aver passato 10 anni senza vedersi. Per coloro che non lo sapessero, Tyler sarà il primo personaggio transgender visto in una produzione Tripla AAA, nel quale l’opera tratterà tematiche veramente delicate. Vi ricordiamo che tutti gli episodi saranno disponibili a partire da quest’estate nel 2020, dove potrete scaricarli senza alcun costo aggiuntivo direttamente dall’Xbox Game Pass su Xbox One e PC

We just shared a never-before-seen clip from the beginning of Tell Me Why on @Microsoft's #PRIDE2020 stream!

In case you missed it, here's the moment where the Ronan twins reunite after living apart for ten years. pic.twitter.com/2222qppZpS

— Tell Me Why 🏳️‍⚧️ (@TellMeWhyGame) June 27, 2020