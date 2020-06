Final Fantasy VII Remake: l’album digitale è ora disponibile

Per celebrare Final Fantasy VII Remake, Square Enix ha rilasciato l’intera compilation di Distant Worlds e A New World su Bancamp, disponibile qui. La compilation contiene ogni musica scritta per il titolo, dalle battaglie a quelle per i singoli personaggi. Insomma, qualcosa che i veri fan del capitolo storico o della saga non possono perdersi.

L’album è disponibile al prezzo di $8.50 proprio al link messo poco sopra. Inoltre, il publisher giapponese ha annunciato l’ Orchestra World Tour, che presenterà la colonna sonora del gioco targato Square Enix in versione orchestrale in svariate città del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, ovviamente. Sicuramente un buon modo per riascoltare una delle soundtrack più famose e meglio riuscite nel mondo dei videogame.

Today we’re sharing a brand-new compilation containing every musical moment, battle medley, and character theme from #FinalFantasy VII ever released by Distant Worlds and A New World!

Sit back, relax and listen to it all 🎶https://t.co/KiJtegt1El pic.twitter.com/IZk2Txtniz

