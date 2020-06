Death Stranding: possibile secondo capitolo?

Hideo Kojima è solito farsi sentire sui social, specialmente Twitter, dove pubblica principalmente, di volta in volta, i suoi lavori. Era fermo da un pò ultimamente, ma proprio nelle ultime ore è tornato a farsi vedere con un pò di suggerimenti sul suo prossimo progetto e qualche indizio porterebbe a pensare su di un possibile Death Stranding 2.

Nei tweet che potete vedere in calce, si vedono quelli che potrebbero essere definiti “concept”. Ovviamente si parla di un progetto in stato embrionale e non ufficiale ora come ora, ma il secondo tweet in particolare potrebbe far puntare ad un secondo capitolo di Death Stranding con sezioni nello spazio, data la presenza di una nave con quella che pare essere la dicitura “BRIDGES”. Aspetteremo notizie ufficiali anche se sappiamo benissimo che il creatore di Metal Gear ama farsi aspettare. Intanto, chi ancora non ha provato il gioco, potrà farlo su PC nel mese di Luglio e qui potete vedere i requisiti.

Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2020