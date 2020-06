Dearth Stranding 2 è già in sviluppo presso Kojima Productions?

Hideo Kojima ha annunciato tramite Twitter di essersi messo a lavorare sul suo prossimo progetto, insieme al collega illustratore Yoji Shinkawa. L’annuncio è arrivato tramite una foto pubblicata su Twitter, con tanto di riferimenti al sequel del primo titolo realizzato da Kojima Productions, vale a dire Death Stranding.

Sembra davvero difficile crederlo, ma il prossimo gioco del team di sviluppo giapponese potrebbe già essere Death Stranding 2, anche se possiamo affermare leggendo le parole del maestro nipponico che siamo ancora nelle fasi iniziali del progetto:

Di recente Kojima è stato accusato di aver usato parte dei fondi destinati a Metal Gear Solid V per realizzare P.T., ma il game designer ha affermato che si tratta di rumor privi di fondamento.

Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U

