The Last of Us Part II rimane in testa alla classifica UK

The Last of Us Part II è un titolo che sicuramente passerà alla storia per le numerose critiche e controversie che ha scatenato, sia durante il percorso di sviluppo che al lancio. Nonostante molti lo ritengano un prodotto insufficiente o sgradevole, però, le vendite sembrano riflettere tutt’altra opinione: per la seconda settimana di fila, infatti, il titolo di Naughty Dog è rimasto in cima alla classifica UK, battendo altri colossi come Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe. C’è anche The Last of Us Remastered, chiaramente trainato dal suo tanto discusso sequel.

Ecco la classifica completa:

The Last of Us Part 2 Bravely Second: End Layer SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated Ring Fit Adventure Animal Crossing: New Horizons FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 The Last of Us Remastered Minecraft

Al secondo posto vediamo Bravely Second: End Layer, RPG uscito nel 2016 che ha rivissuto un momento di gloria (grazie anche al lancio quest’anno di Bravely Default II). Al terzo c’è invece SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, del quale trovate qui la nostra recensione. Stiamo a vedere se The Last of Us Part II rimarrà in vetta anche la prossima settimana, oppure se qualche altro contendente riuscirà a soffiargli la posizione.