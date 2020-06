No Straight Roads Anteprima: lunga vita al rock!

Nel dicembre del 2017, i due cugini malesi Wan Hazmer e Daim Dziauddin, che possono vantare di essere stati, rispettivamente, lead game designer di Final Fantasy XV e concept artist di Street Fighter V, decidono di unire le forze e fondare una propria compagnia a Kuala Lumpur: battezzata Metronomik, il loro obiettivo principale diventa quello di produrre giochi che possano amalgamare eufonia ed interattività, e così durante lo scorso E3 presentano il sorprendente No Straight Roads, un action adventure in terza persona ambientato in un mondo dove la musica governa ogni cosa. Ammetto di aver provato un brivido di nostalgia guardando i due protagonisti delle vicende, la sfrenata Mayday e l’imperturbabile Zuke, scendere in campo per fronteggiare la NSR, potente multinazionale che custodisce il segreto per trasformare le note in energia elettrica, a colpi di percussioni e schitarrate, poiché la CEO della NSR, Tatiana, vuole cancellare per sempre il rock dalla faccia del pianeta: nostalgia perché mi sono tornati in mente i ricordi migliori dell’epoca di Guitar Hero e Rock Band, e le nottate trascorse con gli amici a slogarci dita e polsi nel tentativo di ottenere le ambitissime 5 stelle su Higher Ground, Everlong, The Kill o Reptilia a difficoltà Esperto, e anche perché ho constatato che il genere dei rhythm game è tutt’altro che morto grazie alla passione e alla competenza degli sviluppatori indipendenti.

Come già anticipato, No Straight Roads si apre con il dinamico duo, che spera di sfondare nell’olimpo delle rock band con il nome di Bunk Bed Junction, di fronte ad una giuria formata dalla suddetta Tatiana e da altri esponenti della NSR che ricercano nomi emergenti da assimilare nelle loro fila: per loro sfortuna, l’autoritaria etichetta discografica è convinta che l’unico genere musicale tollerabile sia quello elettronico e così, dopo una spettacolare audizione minata però dall’atteggiamento ribelle e indisciplinato di Mayday, decide di respingere i nostri e di mettere al bando qualunque altro tipo di musica, in particolar modo l’indie rock dei Bunk Bed Junction. Subodorando un complotto ai danni dei cittadini di Vinil City, la distopica metropoli avvolta dalle luci al neon della sua notte sempiterna nella quale si svolge la nostra storia, i due amici non si perdono d’animo e iniziano a pianificare una vera e propria rivolta che punta a togliere popolarità alle stelle più blasonate della EDM (Electronic Dance Music per i meno avvezzi) ed a rivendicare il controllo della città.

Il dominio della NSR su Vinyl City finisce oggi!

Per quanto lineare possano essere, ma è un particolare che scopriremo soltanto nella versione definitiva del titolo, le peripezie dei Bunk Bed Junction sono narrate con un’euforia trascinante e coinvolgono un gran numero di antagonisti e comprimari, tutti riconoscibili e ben caratterizzati: non capita molto spesso di trovarsi alle prese con un rhythm game nel quale ci siano altre cose da fare a parte tenere il tempo con i comandi a nostra disposizione, ma la trama di No Straight Roads è ben integrata con il gameplay e si sviluppa attraverso le nostre azioni e, soprattutto, le performance di cui faremo sfoggio durante le articolate battaglie contro i boss, in uno stile non troppo dissimile da quello che all’epoca ho potuto assaporare in Jet Set Radio, con i suoi gruppi di skater sovversivi impegnati a contrastare i malvagi intenti della Rokkaku Group, che aveva proibito qualunque forma di libertà d’espressione.

La demo che gli sviluppatori mi hanno permesso di provare introduce subito il giocatore alle meccaniche ritmiche in tempo reale che ritroveremo nel corso di tutta l’avventura, sebbene espresse con tempi e modalità del tutto differenti fra loro: in buona sostanza, se giochiamo da soli possiamo alternarci al comando di Mayday e Zuke (la modalità cooperativa permette invece di controllare entrambi contemporaneamente), con la chitarra della prima che può sferrare colpi pesanti e micidiali e le bacchette del secondo che si scatenano in combinazioni meno incisive ma più rapide e versatili da concatenare. Non è necessario muoversi al tempo della musica che risuona in sottofondo, come avviene ad esempio in Crypt of the Necrodancer, ma tutti i nemici utilizzano pattern offensivi che seguono i BPM della stessa ed è fondamentale apprendere le corrette indicazioni metronomiche per intervallare gli attacchi alle manovre evasive per non subire danni: diciamo che non è fondamentale possedere uno spiccato senso del ritmo per avere ragione degli avversari, tuttavia prestare orecchio alle battute si rivela ben presto un ottimo modo per mantenere il flusso di gioco a nostro favore, soprattutto durante i concitati duelli con i boss nelle quali i segnali visivi si moltiplicano a dismisura e potrebbero rivelarsi ardui da seguire.

No Straight Roads: sono troppo carina per combattere!

Mentre le primissime fasi scorrevano davanti ai miei occhi, sentivo affacciarsi il timore che No Straight Roads fosse soltanto una sequela di battaglie con mostri finali di vario tipo, magari precedute da qualche breve fase introduttiva con nemici di bassa lega, un po’ come accaduto per Cuphead: benché non abbia nulla da recriminare nei confronti di una struttura del genere, relegare la ciclopica e pulsante Vinyl City ad una mera sfilza di fondali sgargianti sarebbe stato uno spreco incredibile di risorse. Invece, con mio sommo piacere, dopo la sconfitta del primo boss i quartieri della città si aprono alla libera esplorazione, e ci viene dunque concessa la possibilità di esplorare in lungo e in largo, scoprire casse di strumenti che celano utili power up, raccogliere nuclei energetici per ripristinare la corrente elettrica in alcuni punti rimasti al buio ed interagire con un buon numero di personaggi non giocanti: anche in questo caso, la reale estensione della mappa sarà appurabile soltanto quando stringeremo il gioco vero e proprio fra le mani, ma le premesse paiono ottime e la possibilità di ripetere i livelli già superati per migliorare il punteggio, magari applicando qualche handicap extra che ci frutta dei moltiplicatori aggiuntivi, offre un livello di sfida ulteriore per i perfezionisti. Ho parlato di potenziamenti perché, all’interno della loro base, Mayday e Zuke possono ritoccare la dotazione da combattimento scambiando le abilità acquisite in corso d’opera, ed è presente persino un classico albero di abilità che viene sbloccato dal numero di fan guadagnato dopo ogni tafferuglio con gli artisti della NSR, oltre ad uno scaffale sul quale esporre i trofei strappati a questi ultimi con la loro disfatta: insomma, di cose da fare ce ne sono parecchie, anche se non mi sembra di aver visto la possibilità di modificare l’estetica delle armi musicali delle nostre rockstar indie.

Naturalmente, il titolo non potrebbe essere definito un rhythm game senza una soundtrack degna di tale nome, e gli arrangiamenti ad opera di Andy Tunstall (gli intenditori l’avranno già sentito all’opera in Spark the Electric Jester e Cytus II), Masahiro “Godspeed” Aoki (celebre anche nel circuito dell’animazione per il suo contributo su Made in Abyss, Omoide Creators e The Rising of the Shield Hero), Falk Au Yeong (compositore e tecnico del suono per Sonic Mania, Lightning Returns: Final Fantasy XIII e i due remix HD di Kingdom Hearts) e la mai troppo osannata Video Game Orchestra lasciano davvero il segno, sposando alla perfezione tonalità sintetiche e poderosi assoli hard rock con la spettacolare e fluorescente direzione artistica che trapela da ogni singolo pixel. A completare il tutto, il sensazionale character design realizzato da Ellie Yong, aka SillyJellie su Instagram e DeviantArt, una brillante illustratrice con uno stile che richiama non poco quello utilizzato da Jamie Hewlett per dare vita ai Gorillaz, capace di infondere sostanza e personalità ad ogni singolo abitante di Vinyl City, partendo proprio dai nostri due eroi.

Se stavate aspettando un gioco musicale intrigante e originale che vi faccia muovere testa e dita al ritmo della sua colonna sonora, No Straight Roads potrebbe essere il gioco perfetto per voi: malgrado i limiti di questa versione dimostrativa, il breve ma intenso assaggio che ho avuto modo di dargli mi ha lasciato la voglia di provare il menù completo e, grazie alla distribuzione curata da Sold Out, l’ordinazione non ci metterà molto a raggiungere i tavoli affamati dei possessori di PC e console. Perciò, smettetela di ingozzarvi di grissini, perché il piatto forte sta per arrivare!