Bugsnax: i compositori non sapevano di star lavorando ad un titolo PS5

Nelle ultime ore, la band che ha composto la colonna sonora di Bugsnax, uno dei titoli più bizzarri presentati all’evento di PlayStation 5, ha svelato che fino all’ultimo non erano al corrente di star lavorando a un titolo next-gen. Ci sono parecchie storie curiose come questa, che dimostrano quanto i publisher tengano alla segretezza dei loro progetti – tanto da, talvolta, non informare nemmeno i loro stessi collaboratori. A rivelare questo fatto è stato Gus Lobban, membro di Kero Kero Bonito, tramite un articolo sul PlayStation Blog.

Come racconta il membro della band, un giorno il gruppo ha ricevuto una chiamata da Young Horses, sviluppatore di Bugsnax. “Dunque, il gioco parla di quest’isola dove le creature sono in parte insetti e in parte snack. Fatemi sapere se ci sono altre domande”, questo è più o meno tutto ciò che è stato riferito loro. Di domande chiaramente ce n’erano parecchie, ma Kero Kero Bonito ha accettato il lavoro e ha composto la melodia ufficiale del titolo, per poi udirla come sottofondo al trailer di presentazione dell’esclusiva PlayStation 5 all’ultimo evento. “Non avevamo idea che tutto questo stesse per succedere. Eravamo solo stati informati di ‘un evento’ in maniera molto criptica”. In ogni caso, Lobban e i suoi compagni sono rimasti estremamente felici di aver contribuito, seppur inconsapevolmente, alla nuova generazione videoludica.

