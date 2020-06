Crash Bandicoot 4 It’s About Time compare negli acquisti in app

Anche se ormai lo sappiamo da un po’, non vuol dire che l’eccitazione sia calata: Crash Bandicoot 4 It’s About Time è realtà, e lo sarà ancora di più quando il 2 Ottobre arriverà finalmente nelle nostre console. Il titolo avrà oltre 100 nuovi livelli, che di fatto lo rendono il più grande gioco del franchise mai realizzato, senza ombra di dubbio. Ad ogni modo, sembra che il titolo sia già comparso sul Microsoft Store.

Come noterete, si tratta di un vero e proprio pre ordine per il titolo, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Probabilmente, i giocatori avranno la possibilità di poter pagare per ottenere diverse skin per i vari personaggi del gioco, come la Totally Tubular Skin reperibile digitalmente.

Tenendo conto che altre skin saranno sicuramente disponibili post lancio, ci aspettiamo dei nuovi dettagli da Activision in arrivo già nei prossimi giorni. Vi ricordiamo intanto che Crash Bandicoot 4 It’s About Time sarà disponibile per Xbox One e Playstation 4, ma non è escluso che possa essere giocabile anche su altre piattaforme.