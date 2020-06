Ghost Of Tsushima: ecco l’hastag e l’emoji di Jin

Sì, non avete letto male: se usate l’hashtag #GhostofTsushima su Twitter, scoprirete che la testa mascherata di Jin appare come un’emoji. Un divertente stratagemma di marketing per incoraggiare le persone a utilizzare l’hashtag, condividendo anche i simpatici emoji ovunque. Potete verificarlo nel tweet qui sotto, che presenta anche alcune nuove concept art. Tuttavia, vale la pena sottolineare che l’emoji appare solo quando si utilizzano le applicazioni Twitter ufficiali, e non sembra invece comparire attraverso i tweet incorporati.

Il 22 giugno, Ghost of Tsushima è stato annunciato essere diventato golden, il che significa che il titolo è ora ufficialmente pronto per il suo lancio il prossimo mese, più precisamente il 17di Luglio. Vi terremo ovviamente aggiornati in caso di novità dell’ultimo minuto.