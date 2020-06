Diablo 4: ultimo report su storytelling, mappa e molto altro

Diablo 4, per chi non fosse informato sul titolo, è un rpg d’azione sviluppato dal team di Activision-Blizzard, nome che forse vi dirà qualcosa. Di recente, è stato tenuto un playtest interno incentrato sulla Dry Steppes Region. Dato che la compagnia aveva già fatto qualcosa di simile l’anno scorso, prima della rivelazione del gioco al Blizzcon 2019, era quasi ovvio che per questo test fosse stato previsto qualcosa di simile, ma con lo stato attuale del mondo, Blizzcon 2020 è stato ovviamente cancellato.

Ad ogni modo, il team ha pensato bene di utilizzare il suo rapporto trimestrale per fornire tonnellate di dettagli intriganti che stanno emergendo dai playtest in corso. Una delle prime cose su cui si è focalizzata l’attenzione è la narrazione: Activision-Blizzard starebbe sperimentando alcuni nuovi modi di gestire lo storytelling. Per la maggior parte delle interazioni invece, la direzione sembra quella del classico punto di vista isometrico che abbiamo imparato a conoscere. Quindi, anche se la telecamera ingrandirà un po ‘e il personaggio potrebbe avere più animazioni “fatte a mano”, la visuale rimarrà comunque allo stesso modo.

Tuttavia, per alcune delle battute più importanti della storia, il team sta realizzando delle cut scene in tempo reale, che trasformeranno la scena in qualcosa di più simile a un film, ma in tempo reale.

Buona parte del report è stata inoltre spesa per parlare del nuovo open world. Principalmente, l’attenzione qui era sui campi che si incontreranno durante il gioco. Non essendo legati alla trama principale, bisognerà recarvisi intenzionalmente. Tuttavia, una volta eliminati tutti i nemici in una posizione, il personaggio sarà recuperato dalla gente del posto. Questo consentirà di avere un impatto reale sul mondo che ci circonda.

Vi ricordiamo infine che Diablo 4 è attualmente in sviluppo per Playstation 4, PC e Xbox One, ma non sarebbe poi una grande sorpresa vederlo approdare anche sulle console di nuova generazione.