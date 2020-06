Noah’s Heart: annunciato un MMORPG di Tencent per dispositivi mobile

Durante la conferenza annuale di Tencent Games (che al momento è al lavoro anche con Pokemon Unite) è stato annunciato un nuovo MMORPG per dispositivi mobile, intitolato Noah’s Heart. Il gioco è sviluppato da Archosaur Games (di cui Tencent è azionista) ed ha un interessante peculiarità, in quanto il mondo di gioco è un pianeta sferico senza soluzione di continuità, con una superficie di 64.000.000 di metri quadrati.

È stato sviluppato con l’Unreal Engine 4 e la sua uscita è prevista per il 2021. Ha già una pagina Facebook e un canale YouTube in inglese, quindi è presumibile che arriverà anche da noi qui in occidente. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.

Questa la descrizione del gioco nel comunicato:

“In Noah’s Heart, gli esseri umani che vivono in un’era post-civiltà entrano in un mondo virtuale chiamato “Noah”, che è stato costruito da un’entità misteriosa conosciuta come “Cube”. Questo punto di partenza offre agli umani l’opportunità di esplorare un potenziale percorso futuro all’interno di un mondo che combina romantic fantasy, ssteampunk e non solo, per conoscere i segreti del Cubo e scoprire il futuro dell’umanità.

Archosaur Games ha creato una vasta rete per produrre un generatore di contenuti procedurali (PCG) nel cuore di Noah. Con questa tecnologia, i giocatori sono in grado di sperimentare un open world senza soluzione di continuità, indipendentemente dal fatto che stiano attraversando la terraferma del pianeta, le località remote più piccole o in qualsiasi punto intermedio, e dando loro una vera esperienza di mondo aperto. Questo apre anche più opzioni per i giocatori di esplorare, come fare un viaggio intorno al pianeta nel loro dirigibile preferito o raggiungere la vetta di una montagna usando nient’altro che le soli mani nude.

Il mondo virtuale di Noah’s Heart non è l’unica cosa che è interconnessa; i giocatori possono stabilire relazioni con gli NPC in tutto il mondo e le conversazioni possono finire per innescare situazioni particolari o fornire ai giocatori informazioni che possono aiutarli nel loro viaggio. Migliorare le relazioni con gli NPC attraverso varie azioni si tradurrà in effetti ancora più profondi. Oltre a un mondo aperto con una storia sempre ramificata, Archosaur Games, per la prima volta in assoluto in un MMORPG mobile, ha aggiunto missioni secondarie che possono anche espandersi a seconda delle decisioni del giocatore. Ad esempio, i giocatori possono scegliere di mantenere in vita determinati personaggi durante una missione di salvataggio a tempo limitato, portando la storia a progredire in diverse direzioni in base a quella scelta. Una volta effettuata una scelta, non si può tornare indietro.”