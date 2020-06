Soul ha un nuovo trailer narrato da Jamie Foxx

La Pixar ha rilasciato un nuovo trailer del film animato Soul, la cui uscita è prevista il 20 novembre. Il nuovo trailer di Soul è narrato da Jamie Foxx, che dà la voce a Joe, musicista jazz e insegnante di musica della scuola media. Il nuovo teaser è stato presentato all’Essence Festival of Culture durante un pannello virtuale intitolato Alla ricerca di Soul.

Il primo trailer di Soul si era concentrato sull’anteprima del lato ultraterreno del film, con un incidente in cui il protagonista Joe cade in un tombino e a causa di ciò la sua anima viene mandata nell’aldilà, dove è spinta in un’avventura soprannaturale. Questo nuovo trailer mostra più da vicino la vita umana di Joe e mette a fuoco i personaggi su cui una parte del film è incentrata. Incontriamo Joe, diamo un’occhiata al rapporto con suo padre appassionato di musica, e diamo una sbirciatina al concerto che potrebbe spingerlo a diventare una celebrità del jazz a tempo pieno. Il trailer della Pixar è, come previsto, bellissimo da vedere ed è rassicurante che questo film stia focalizzando l’attenzione sulle comunità nere e sulle persone che riescono ad avere successo come musicisti. Possiamo inoltre ascoltare Parting Ways, la canzone scritta, prodotta ed eseguita da Cody ChestnuTT per Soul.

Soul è stato diretto dal regista Pete Docter e dal co-regista e sceneggiatore Kemp Powers. Oltre a Jamie Foxx, Soul presenta le performance vocali di Tina Fey, Quest Love, Daveed Diggs, Phylicia Rashad, Angela Bassett e Richard Ayoade. Il film Pixar arriverà nei cinema il 20 novembre, dopo che la sua data di uscita, prevista per il periodo estivo, era stata rimandata all’inizio di quest’anno.