No Straight Roads: dal BitSummit Gaiden nuovo trailer, data e demo disponibile

Oggi, durante il BitSummit Gaiden, Metronomik ha rilasciato un nuovo trailer di No Straight Roads, facendo sapere anche quando arriverà l’action musicale. Inizialmente previsto per il 30 giugno, il gioco sarà disponibile su PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 25 agosto.

Insieme alla data d’uscita è stata rilasciata la demo su Epic Games Store “Mother & Child” che permette di giocare prima boss fight mostrata la prima volta al Tokyo Game Show 2018.

“Come ringraziamento ai nostri fedeli fan che hanno aspettato No Straight Roads, oggi abbiamo reso disponibile una demo giocabile che darà a tutti un’idea di cosa aspettarsi dal nostro gioco”, ha dichiarato il creative director di No Straight Roads e co-fondatore di Metronomik Daim Dziauddin in un comunicato stampa. “Non vediamo l’ora che i giocatori possano sperimentare il gioco completo molto presto.”