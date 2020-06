Cyberpunk 2077: accarezzare i gatti sarà possibile

Se vi siete mai sentiti tristi e frustrati in un gioco in cui non i gatti vi passano affianco ma non avete potuto accarezzare quelle piccole palle di pelo, Cyberpunk 2077 ha soddisfatto i vostri desideri di petting felino. Secondo Miranda Sanchez, che è la direttrice esecutiva delle guide di IGN e recentemente avuto l’occasione di fare un po ‘di pratica con il gioco, mentre passeggi per la città notturna puoi accarezzare uno dei gatti trovati a vagare.

Nella sua anteprima inoltre, la Sanchez ha anche discusso del fatto che ci sono molte missioni secondarie e attività che includono il rintracciamento di taglie. Proprio come il precedente titolo di CD Projekt, The Witcher 3: Wild Hunt, gli NPC sono sparsi nel mondo di Cyberpunk 2077 offrendo missioni secondarie come l’intelligence di hacking e molte altre attività. Sanchez ha anche speso una parola per le auto futuristiche e ha affermato che con “la pressione di un pulsante, la tua auto scelta (puoi averne più di una, e se hai le giuste abilità, puoi hackerare e rubare anche macchine a caso!) apparirà nelle vicinanze “, dando di nuovo ai giocatori la stessa sensazione di quando Geralt fischia per il suo cavallo Roach in The Witcher 3.

Vi ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 uscirà, salvo ulteriori ritardi, il 19 Novembre 2020 per Playstation 4, Xbox One e PC.