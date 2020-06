Google sta lavorando ad un nuovo Tab Inferiore per facilitare la navigazione su Chrome per Android

Dopo anni e anni di sperimentazioni, e la tentata implementazione di Chrome Duet, la barra multifunzionale con soli tre pulsanti poi successivamente rimossa, Google non sembra intenzionata ad arrendersi, ma anzi, sembra che voglia continuare in maniera imperterrita a cercare di aggiungere sempre più funzioni nelle zone meglio raggiungibili dagli utenti in modo da facilitare e velocizzare la navigazione sul proprio Browser.

L’ ultima trovata dell’azienda è una funzione che ci permette di aggiungere un nuovo tab, dove inserire i collegamenti ai siti che desideriamo visitare più spesso.Questa opzione, già annunciata ad aprile, è finalmente disponibile nella Beta Release di Chrome 84. Gli utenti possono attivarla semplicemente incollando: chrome://flags/#enable-conditional-strip nella barra di ricerca.

Nonostante ciò, non sembra funzionare per tutti.Alcuni utenti, infatti, affermano che la barra in questione non venga affatto visualizzata su alcuni dispositivi, impossibilitandone completamente l’utilizzo. Non è ancora chiaro cosa causi questo errore. Nonostante ciò, possiamo confermare che (quando funziona) questa nuova barra fa il suo dovere, aggiungendo una comodità in più al Browser che non passa sicuramente inosservata.