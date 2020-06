Classifica italiana: The Last of Us Part II debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 25 di questo 2020, dal 15 al 21 giugno. Uscito il 19, l’attesissimo The Last of Us Part II debutta conquistando la vetta. La top 10 console ancora una volta coincide con la top 10 generale, con FIFA 20 (PS4) secondo e Animal Crossing: New Horizons (Switch) terzo. Rispetto alla scorsa settimana, GTA V scivola fuori dalla top 3, ed è ora quarto.

Per quanto riguarda invece la classifica PC, in testa c’è per la seconda settimana consecutiva Persona 4 Golden (qui la nostra recensione). Qui sotto potete vedere i riquadri con le top 10.

TOTALE

1 THE LAST OF US PART II – PS4

2 FIFA 20 – PS4

3 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS – SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V – PS4

5 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – PS4

6 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE – PS4

7 THE LAST OF US REMASTERED – PS4

8 HORIZON ZERO DAWN – PS4

9 SPIDER-MAN – PS4

10 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

PC

1 PERSONA 4 GOLDEN

2 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

3 DARK SOULS III

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

5 THE SIMS 4

6 TEKKEN 7

7 NAPOLEON: TOTAL WAR COLLECTION

8 DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN

9 PROJECT CARS 2

10 LITTLE NIGHTMARES