Mulan: la data di uscita del live-action slitta ancora

Walt Disney Pictures ha nuovamente spostato la data di uscita dell’attesissimo adattamento live-action di Mulan. Originariamente l’uscita era prevista per il 27 marzo, poi per il 24 luglio, e adesso è arrivata la notizia che il film arriverà nelle sale il 21 agosto, dove è attualmente previsto possa arrivare insieme al film horror di Lionsgate, Antebellum, e il dramma di Focus Features, Let Him Go. Questa è anche la stessa data in cui la piattaforma di streaming Disney + pubblicherà il film d’animazione The One and Only Ivan.

“Quando l’imperatore della Cina emette un decreto secondo cui un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, interviene per prendere il posto di suo padre malato. Travestita da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova in ogni passo e deve sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in un onorato guerriero e le guadagnerà il rispetto di una nazione riconoscente … e di un padre orgoglioso.”

Mulan presenta un cast internazionale guidato da Liu Yifei (Il regno proibito, C’era una volta), che è stata scelta per il ruolo di Hua Mulan dopo una ricerca di casting globale durato circa un anno. Insieme a lei ci sono Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee (Sword of Destiny) nel ruolo di Böri Khan; Yoson An (The Meg) nel ruolo di Cheng Honghui; con Gong Li (Memorie di una geisha, Alza la Lanterna Rossa) come Xianniang e Jet Li (Tempio Shaolin, Lethal Weapon 4) come Imperatore.

Il film è diretto da Niki Caro, con la fantastica sceneggiatura di Rick Jaffa & Amanda Silver e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata sul poema narrativo The Ballad of Mulan.