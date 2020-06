Ghost Of Tsushima: A storm is coming, ecco il nuovo trailer

Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Sucker Punch Productions hanno rilasciato un nuovo trailer di Ghost of Tsushima, chiamato “A Storm is Coming“. Per il nuovo open world siamo già al secondo trailer inedito nel giro di poche ore, quest’ultimo però a differenza del primo in giapponese è interamente in lingua inglese.

Il trailer del gioco è disponibile a fine articolo; qui di seguito invece una piccola overview del gioco direttamente da Playstation.com:

Alla fine del 13 ° secolo, l’impero mongolo ha devastato intere nazioni durante la campagna per conquistare l’Oriente. L’isola di Tsushima è tutto ciò che si trova tra il Giappone continentale e un’enorme flotta di invasioni mongole guidata dal generale spietato e astuto, Khotun Khan. Mentre l’isola brucia sulla scia della prima ondata dell’assalto mongolo, il guerriero samurai Jin Sakai si pone come uno degli ultimi membri sopravvissuti del suo clan. È deciso a fare tutto il necessario, a qualsiasi costo, per proteggere il suo popolo e reclamare la sua casa. Deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno modellato come un guerriero per forgiare un nuovo percorso, il percorso dello Spirito, e condurre una guerra non convenzionale per la libertà di Tsushima.

Key Features

In War-Torn Tsushima, Ancient Beauty Endures – Avventurati oltre il campo di battaglia per vivere il Giappone feudale come mai prima d’ora. In questa avventura d’azione a mondo aperto, vagherai per vaste campagne e vasti terreni per incontrare personaggi ricchi, scoprire antichi monumenti e scoprire la bellezza nascosta di Tsushima. Esplora regioni meticolosamente costruite che mostrano la diversità della vita sull’isola tentacolare, dai campi fluttuanti e santuari tranquilli alle antiche foreste, villaggi e paesaggi montani aspri. Trova la pace nei momenti tranquilli di naturale armonia e conforto nei momenti che condividerai con le persone che aiuti lungo la strada.

The Rise of the Ghost – Jin è stato allevato e addestrato nelle vie del samurai. Quando i mongoli sconfiggono facilmente le forze del samurai, il mondo di Jin viene distrutto. Si trova di fronte alla decisione più difficile della sua vita: onorare la tradizione e i costumi della sua educazione di samurai e mantenere una lotta che non può vincere, o deviare dal suo percorso di samurai per proteggere l’isola e la sua gente con ogni mezzo necessario. Nella sua ricerca per salvare Tsushima, Jin deve cercare la guida e il supporto di vecchi amici e nuovi improbabili alleati. Deve staccarsi dalla tradizione, diventare un nuovo tipo di guerriero e proteggere ciò che resta della sua casa a tutti i costi.

Fango, sangue e acciaio – Il nemico mongolo è imprevedibile e formidabile nella guerra e nelle armi. Prendi il sopravvento adattando le abilità di Jin e imparando nuove tattiche per difendere l’isola e proteggere la gente di Tsushima. Sfida gli avversari frontalmente a distanza ravvicinata con la tua katana per un’esperienza di combattimento samurai immersiva unica. Padroneggia l’arco per eliminare le minacce lontane con precisione letale. Sviluppa tattiche stealth e ingannatrici per disorientare e tendere un’imboscata ai nemici con attacchi a sorpresa. Un paesaggio adattivo e un approccio organico al combattimento rendono Tsushima il campo da gioco perfetto per mescolare e abbinare abilità, armi e tattiche per trovare la miscela di combattimento perfetta per il tuo stile di gioco. Mentre la storia di Jin si svolge, la versatilità e la creatività diventeranno le tue armi più grandi.