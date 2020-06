A Total War Saga Troy: mostrato il trailer di Agamennone

Poco fa Creative Assembly ha rilasciato un nuovo trailer del prossimo gioco della serie Total War, ovvero A Total War Saga Troy. Il filmato si concentra su Agamennone, Re dell’Argolide e capo supremo degli Achei nella guerra di Troia. Il trailer è prettamente cinematografico. Sul sito ufficiale potete vedere tutti i dettagli del personaggio.

Mostrato anche durante il PC Gaming Show, Il gioco sarà disponibile su PC in esclusiva Epic Games Store (per un anno) dal 13 agosto, e sarà gratuito per chiunque effettuerà il download nelle prime 24 ore.

Questa la descrizione del gioco nella pagina ufficiale:

Il nuovo gioco, Total War Saga: TROY è il primo della nota serie a concentrarsi sul leggendario conflitto ventennale tra i regni di Troia e la Civiltà Micenea, conosciuta come “la guerra di Troia”, sullo sfondo suggestivo del età del bronzo mediterraneo.

Combinando l’esclusivo mix di Total War con la gestione dell’impero a turni e le spettacolari battaglie in tempo reale, TROY esplora questo epico conflitto sia dal punto di vista greco che da quello troiano, rimuovendo gli strati di mito e leggenda per rivelare le realtà che potrebbero averli ispirati.

Si potrà giocare nei panni di uno degli otto famosi eroi (al momento svelati Ettore, Achille, Menelao e , appunto, Agamennone) e combattere per conquistare o proteggere il leggendario regno di Troia.