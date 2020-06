Hamilton: special look sul nuovo film Disney +

Di solito il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, porta molti film estivi attesi in multiplex a livello internazionale. Quest’anno è un po ‘diverso. La maggior parte dei cinema è ancora chiusa in tutto il mondo e non ci saranno nuovi film in uscita fino ad agosto. Quindi Disney + si prepara a salvare le vacanze con un’anteprima esclusiva che molti fan hanno atteso con impazienza. Sì, il musical di Broadway Hamilton, di Lin-Manuel Miranda, sta tornando in un’esperienza filmata unica che promette di rendere il Giorno dell’Indipendenza di quest’anno davvero speciale non solo per gli americani.

“Un’indimenticabile performance cinematografica, la versione filmata della produzione originale di Broadway, Hamilton, combina i migliori elementi di teatro dal vivo, del cinema e dello streaming portando questo fenomeno culturale nelle case di tutto il mondo per un’esperienza unica ed emozionante. Hamilton è la storia dell’America di un tempo, raccontata attraverso l’America di oggi. Con una colonna sonora che unisce hip-hop, jazz, R&B e Broadway, Hamilton ha ripreso la storia del padre fondatore americano Alexander Hamilton e ha creato un momento rivoluzionario nel teatro – un musical che ha avuto un profondo impatto sulla cultura, la politica e la formazione scolastica. Registrato al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016, il film trasporta il suo pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Con libretto, musica e testi di Lin-Manuel Miranda e regia di Thomas Kail, Hamilton è ispirato al libro “Alexander Hamilton” di Ron Chernow e prodotto da Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda e Jeffrey Seller, con Sander Jacobs e Jill Furman come produttori esecutivi. Le riprese sono state prodotte da RadicalMedia. Il musical teatrale vincitore di 11 Tony Award®-, un GRAMMY Award®-, gli Olivier Award- e il Premio Pulitzer vede nel cast: Daveed Diggs nel ruolo di Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson; Renée Elise Goldsberry in quello di Angelica Schuyler; Jonathan Groff è King George; Christopher Jackson interpreta George Washington; Jasmine Cephas Jones è Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Lin-Manuel Miranda interpreta il ruolo di Alexander Hamilton; Leslie Odom, Jr. è Aaron Burr; Okieriete Onaodowan è Hercules Mulligan/James Madison; Anthony Ramos è John Laurens/Philip Hamilton; e Phillipa Soo interpreta Eliza Hamilton.”

Hamilton sarà disponibile in tutto il mondo dal 3 luglio in streaming su Disney+ solo in lingua inglese con sottotitoli in inglese, le traduzioni e i doppiaggi nelle altre lingue arriveranno in un secondo momento.