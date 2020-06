Verizon Galaxy S10/Note10 e T-Mobile Note9 stanno ricevendo questo mese importanti patch per la sicurezza

Continuano gli aggiornamenti riguardanti interamente sulla sicurezza dedicata a tutti i possessori di Verizon S10 e Note10, e T-Mobile Note9. Proprio ieri, infatti, la patch ha raggiunto anche i dispositivi T-Mobile, introducendo diverse aggiunte particolarmente interessanti, i quali potranno essere goduti dagli utenti una volta scaricato l’aggiornamento in questione.

La patch in questione comprende importanti aggiornamenti sulla sicurezza dei propri dispositivi, e non solo, visto che essa non riguarda solo l’aspetto della sicurezza, ma anche piccoli miglioramenti che riguarderanno il sistema e le performance in generale, migliorando alcuni aspetti legati interamente agli smartphone. Insomma, attualmente tutte queste aggiunte non possono far altro che rendere felici ai clienti che hanno acquistato tali device.