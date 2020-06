Lenovo sta per lanciare sul mercato ThinkCentre Mini, un nuovo PC privo di ventole basato su AMD per IoT e applicazioni Industriali

Sul sito ufficiale di Lenovo, ha appena fatto la sua comparsa un nuovo mini dispositivo per uso industriale, questa volta fornito con niente meno che un processore della AMD, ingrado di fornire, fin da subito, abbastanza energia e connettività per svolgere semplici compiti nel campo degli IoT (Internet of Things) e nel campo industriale.

Il ThinkCentre M75n IoT, questo è nome della nuova “creatura” firmata Lenovo, vanta un processore AMD Athlon 3050e con un TDP di soli 6W, che ovviamente rende più semplice il raffreddamento del dispositivo, oltre a possedere ben 4GB di Memoria e due slot M.2.

Come può essere facilemente dedotto dalle informazione fornite in precedenza, il compito primario del ThinkCentre M75n è quello di funzionare come un’efficente hub centrale per dispositivi che non nascono con le funzioni base degli IoT.Ovviamente, nulla vi impedisce di usare il dispositivo come un normale PC. Nonostante ciò, per via delle specifiche Hardware, non è un’anzione consigliata.

Il Dispositivo avrà Windows 10 Home come sistema operativo di fabbrica, ma è anche certificato per l’utilizzo di Ubuntu e RedHat. Nonostante la data di rilascio sia ignota, il prezzo si aggirerà intorno ai 329$ (Dollari)