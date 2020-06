Hyper Scape: rumors su un battle royale in sviluppo presso Ubisoft

A quanto pare, Ubisoft potrebbe starsi preparando ad annunciare un titolo completamente nuovo ed inaspettato, stiamo parlando di Hyper Scape.

Su Twitter, Rod Breaslau ha udito da fonti anonime, che il publisher francese quest’oggi presenterà con un teaser trailer tale nuovo gioco con un nome in codice: Prisma Dimensions. Bene, questo fantomatico titolo prenderà successivamente il nome di Hyper Scape, un FPS battle-royale tripla A ad azione frenetica e, per di più, free-to-play. Sarà sviluppato dallo stesso studio di Rainbow Six ed Assassin’s Creed, Ubisoft Montreal.

Tramite i tweet, il gioco pare esser ambientato in un mondo futuristico virtuale. Entrerà in closed beta la settimana prossima e verrà rilasciato nella sua versione finale il 12 Luglio, probabilmente in concomitanza dello show stile E3, Ubisoft Forward. Uscirà prima su PC e, durante il corso dell’anno, su console.

Breslau fornisce ancora più informazioni, dicendo che il titolo è stato sviluppato con in mente gli streamer e che avrà una “piena collaborazione” con Twitch. Sarà costituito di un’integrazione totale con la piattaforma di streaming, ad esempio la stessa chat di Twitch potrà andare ad influire sulla partita in corso, con diverse tipologie di eventi.

Infine, afferma che Ubisoft ha invitato presso i propri uffici centinaia di streamer, giocatori professionisti e YouTuber per far loro provare il gioco e le loro impressioni verranno fatte vedere durante la prossima settimana.

Ora facciamo il punto della situazione però: tutto ciò che è stato scritto da Rod Breslau su Twitter sono rumors, non vi è nulla di ufficiale e, pertanto, noi di GamesVillage vi invitiamo a prendere tali informazioni con le pinze. In ogni caso, vi terremo informati.

Sources: Hyper Scape is a free to play BR FPS set in a futuristic virtual world for both PC and consoles with the console launch coming later this year including crossplay. Hyper Scape goes into closed beta next week with open beta and full launch of the game on July 12th pic.twitter.com/gUURbvo1N3 — Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 29, 2020