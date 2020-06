Saints Row The Third Remastered: numerosi problemi su PC dopo l’ultima patch

Il mese scorso, molti giocatori sono tornati in un mondo pienamente bilanciato tra devastazione e humor (di vario tipo), potendo mettere le mani su Saints Row The Third Remastered. In generale è stato definito un ottimo prodotto, seppur un pò datato per gli standard odierni. Purtroppo però, non era destino per tale titolo che tutto procedesse liscio come l’olio.

La versione PC del gioco è esclusiva dell’ Epic Games Store e, per quanto non avesse avuto alcun problema di rilievo fino ad ora, purtroppo l’ultimo aggiornamento ha decisamente buttato giù il buon percorso fatto fino ad ora. Dai colleghi di DSOGaming si è venuto a sapere che molti utenti hanno una miriade di problemi mai visti prima della patch incolpata.

Ad esempio, il gioco blocca automaticamente i frame in determinate occasioni, il suono delle armi e delle macchine viene reso fastidioso in molti momenti e l’IA che si dimostra aggressiva, quando questa doveva necessariamente avere un comportamento neutrale.

Nessuna informazione è ancora arrivata ai tanti sfortunati che stanno riscontrando i tanti problemi e purtroppo Epic Games non ha alcuna sezione forum. Si spera che i giocatori tornino a divertirsi su Saints Row The Third Remastered il più presto possibile. Qui sotto intanto, potete vedere un video da YouTube che raccoglie una parte dei problemi citati sopra.