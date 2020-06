Vesper: Deck13 annuncia un platformer in arrivo su PC

Proprio così, Deck13, studio dietro The Surge, The Surge 2 e Lords Of The Fallen, ha annunciato il suo nuovo titolo sotto forma di publisher, Vesper.

Il titolo, sviluppato dalla Cordens Interactive, è un platform con una serie di puzzle da risolvere ed arriverà su PC tramite Steam nel 2021. Sapevate dei movimenti riguardo Deck13 e Focus Home Interactive?

Vesper è un titolo platformer con atmosfere ispirate ai cult/classici anni ’90, con rilievo alle meccaniche stealth e puzzle. Seven, il protagonista, è un piccolo Androide disperso su un pianeta pieno di pericoli e tracce di un’antica civilità. Fin quando non avrà trovato la Drive Gun, Seven non avrà alcun potere nè abilità per sconfiggere i nemici. Questa è un’arma usata per assorbire la luce, creare oscurità e controllare le menti.