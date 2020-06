Teamworks entra negli Esports con la partnership OverActive Media

L’organizzazione di Esport di Toronto OverActive Media (OAM) ha stretto una partnership con Teamworks, la piattaforma di coinvolgimento degli atleti .

Tutti i franchising di proprietà di OverActive Media – Toronto Defiant, Toronto Ultra, MAD Lions, OAM Live – così come il personale del front office, utilizzeranno l’app del software e della piattaforma di Teamworks con l’obiettivo di migliorare le comunicazioni e la pianificazione del team. La partnership segna la prima incursione di Teamworks negli Esport.

Fondata nel 2004, Teamworks è una piattaforma di coinvolgimento degli atleti che fornisce servizi per la comunicazione e la pianificazione all’interno di un’organizzazione, dalla messaggistica al monitoraggio dei progetti, alla pianificazione degli itinerari e alla compilazione di moduli. La piattaforma è progettata per creare “una cultura di comunicazione e responsabilità”. Attualmente è utilizzato da 2.000 programmi della Divisione I della NCAA, inclusi tutti gli istituti delle conferenze autonome; team professionali in NFL, MLB, NBA, NHL, MLS ed EPL; conferenze collegiali e professionali; e organi di governo nazionali.

Adam Adamou, Chief Strategy Officer di OverActive Media , ha commentato i vantaggi dell’accordo in una versione:

La nostra partnership con Teamworks e l’uso della loro piattaforma forniranno più struttura, promuoverà la disciplina e rafforzerà la responsabilità di tutta la nostra organizzazione, compresi i nostri giocatori . Uno degli elementi più importanti di questo nuovo strumento per la nostra attività è l’usabilità della piattaforma. È basato su app e nativo digitale, che ci consente di comunicare con i nostri team e giocatori a un livello che comprendono.

OvetActive Media è sceso in campo quando è esploso sulla scena degli Esports nel 2018. L’organizzazione ha acquisito Splyce , in collaborazione con la famiglia multimilionaria canadese Kimel per finanziare e gestire il team Toronto Defiant della Overwatch League , aderendo alla Call of Duty League con Toronto Ultra , poi è entrato nel campionato europeo League of Legends acquisendo l’organizzazione spagnola di sport MAD Lions e combinandola con Splyce.

Zach Maurides, CEO e fondatore di Teamworks , ha aggiunto: